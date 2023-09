Ein 36-jähriger Mann hätte sich am Freitagabend nach eigenen Angaben in einem Zug aus Richtung Husum nach Kiel befunden. Im Zug hätten sich drei männliche Personen zu ihm gesetzt. Man hätte sich unterhalten. In Kiel seien die drei Personen sowie der 36-Jährige ausgestiegen.

Die drei Personen hätten ihn an der Haltestelle im Mühlendamm im Kieler Stadtteil Hassee zum vermeintlichen Abschied umarmt und sich danach in Richtung Neuenrade entfernt. Der Geschädigte hätte sofort das Fehlen seiner Geldbörse bemerkt und die Polizei informiert.

Trickbetrug in Kiel: Verhaftung der drei Tatverdächtigen erfolgte prompt

Polizeibeamte nahmen im Rahmen einer sofortigen Fahndung drei Personen im Nahbereich vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden alle Personen von der Dienststelle entlassen. Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls ein.

Obwohl derzeit keine Häufung dieser Taten bekannt ist, rät die Polizei zu grundsätzlichem Misstrauen und Vorsicht, sollten fremde Personen Ihre Nähe suchen und sich überschwänglich für Gefälligkeiten bedanken. Behalten Sie Ihre Wertgegenstände stets im Auge und rufen Sie umgehend die 110, sollten Sie Personen bemerken, die sich in der beschriebenen Weise verhalten.