Der Tender „Elbe“ kehrt nach Erbeben-Einsatz nach Kiel zurück. Foto: Frank Molter up-down up-down Nach Einsatz in Türkei Tender „Elbe“ nach humanitärer Hilfe und Nato-Einsatz zurück in Kiel Von dpa | 14.03.2023, 13:04 Uhr

Nach einem außerplanmäßigen Hilfseinsatz in der Türkei kehrt der Tender „Elbe“ in den Heimathafen Kiel zurück. Das Schiff lief türkische Häfen an, um vom Erdbeben betroffenen Menschen zu helfen.