Unbekannte haben am Dienstagnachmittag Steine von einer Brücke am Wellseedamm geworfen und dabei mindestens ein Auto getroffen. Der Fahrer blieb dabei unverletzt, es entstand lediglich Sachschaden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Sie sucht Zeugen des Vorfalls.

Die Beamten haben die Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen.

Ford-Fahrer kommt mit dem Schrecken davon

Nach Angaben des 56 Jahre alten Ford-Fahrers habe dieser gegen 16.45 Uhr den Wellseedamm befahren. Beim Passieren der dortigen Unterführung an der Eisenbahnbrücke seien offenbar mehrere Steine von der Brücke auf seinen Wagen geworfen worden. Er habe jedoch die Kontrolle über seinen Wagen behalten können, so dass es zu keiner Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer gekommen sei. An dem Ford entstand Blechschaden.

Gegenüber der Polizei gab der Fahrer an, dass ihm auf der Brücke eine dunkel gekleidete Person aufgefallen sei, die nach den Würfen in Richtung Stauffenbergring geflüchtet sei. Eine Fahndung im Bereich führte nicht zum Antreffen eines Tatverdächtigen.

Möglicherweise weitere Geschädigte – Zeugen gesucht

Da die vor Ort eingesetzten Beamten zahlreiche Steine auf der Fahrbahn entdeckten, ist nicht auszuschließen, dass die Person bereits zuvor Steine auf vorbeifahrende Autos warf.

Mögliche weitere Geschädigte sowie Zeugen, die eine auffällige Person im Bereich der Brücke beziehungsweise der Umgebung festgestellt haben, werden gebeten, sich unter 0431/160 1480 mit der Polizeistation Wellsee in Verbindung zu setzen.