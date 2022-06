FOTO: Danfoto Verkehrsunfall nahe Baustelle Langer Stau nach Unfall mit Lkw auf der A215 bei Blumenthal Von Danfoto | 09.06.2022, 15:56 Uhr

Am Donnerstagnachmittag hat sich der Verkehr in Fahrtrichtung Hamburg/Neumünster kilometerweit in Höhe Blumenthal zurückgestaut. Grund war ein Unfall.