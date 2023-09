Jianping He, geboren 1973 in China, ist Grafikdesigner und Verleger. Er studierte Grafikdesign an der China Academy of Art in Hangzhou, der Meisterschule der Künste an der Universität der Künste Berlin und promovierte 2011 in Kulturgeschichte an der Freien Universität Berlin. Im Jahr 2002 gründete er sein eigenes Designstudio und Verlag hesign in Berlin. 2008 folgte die Gründung des gleichnamigen Studios in Hangzhou.