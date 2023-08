Am Exerzierplatz in Kiel hat sich am Mittwochabend gegen 21 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall mit einem Einsatzfahrzeug ereignet. Ersten Angaben zufolge wurden vier Personen verletzt und in die umliegenden Krankenhäuser eingeliefert. Nähere Details zum Unfallgeschehen und zur Ursache sind noch nicht bekannt.