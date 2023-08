Am Freitagmorgen gegen 7 Uhr meldete ein Anrufer der Polizei, er hätte im Amrumring in Suchsdorf zuerst ein schussähnliches Geräusch gehört und kurz darauf eine männliche Person mit einer Waffe gesehen. Die Person hätte sich dann in Richtung Sandweg „An der Au“ entfernt.

Polizeikräfte suchten den Bereich Amrumring und umliegende Straße nach der Person ab, fanden jedoch weder den Mann noch die Waffe. Schussgeräusche waren auch nicht zu hören. Nach fast drei Stunden wurde der Einsatz wieder beendet.