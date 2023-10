Eine 25-jährige Radfahrerin stürzte am Freitag in Kiel schwer, weil sich ihr eine andere Radfahrerin vermutlich absichtlich in den Weg stellte.

Die junge Frau gab an, sie habe gegen 14:30 Uhr den Radweg der Straße Sophienblatt in entgegengesetzter Richtung in die Innenstadt befahren. Auf Höhe der Hausnummer 88 habe ihr eine in der korrekten Richtung fahrenden Radfahrerin offenbar bewusst den Weg versperrt.

25-Jährige prallte gegen ein parkendes Auto

Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, habe sie stark abgebremst und versucht auszuweichen. Doch sie stürzte und prallte auf die Motorhaube eines geparkten Wagens. Dadurch erlitt die 25-Jährige schwere Verletzungen am Kopf und am Oberkörper. Sie kam in ein Krankenhaus.

Unfallverursacherin entfernte sich nach Sturz

Die andere Frau entfernte sich, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Das Opfer und ein weiterer Zeuge konnten folgenden Hinweise zu der Radfahrerin geben:

etwa 60 Jahre alt

dunkle, schulterlange Haare

fuhr ein Damenrad mit tiefem Einstieg

Die Polizei sucht die Frau wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Personen, die Angaben zu ihr machen können, werden gebeten, sich unter 0431 160 1310 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.