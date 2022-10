Justitia-Statue Foto: Arne Dedert up-down up-down Prozess in Kiel 24-Jähriger soll zwei Mädchen vergewaltigt haben Von dpa | 20.10.2022, 19:54 Uhr

Weil er zwei Kinder in seiner Wohnung vergewaltigt haben soll, steht ein 24-jähriger Mann vor Gericht in Kiel. Das Urteil wird am Montag erwartet.