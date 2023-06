Als Handwerker getarnte Betrüger erbeuteten in Schwentinetal bei Kiel viel Geld. Symbolfoto: Markus van Offern (mvo) via www.imago-images.de up-down up-down Seniorin schlug laut Alarm Vermeintlicher Wasserrohrbruch: Polizei in Schwentinental warnt vor falschen Handwerkern Von shz.de | 02.06.2023, 10:58 Uhr

Als ein falscher Handwerker bei einer 85-Jährigen in Schwentinetal bei Kiel klingelte, durchschaute die Seniorin die Masche. Sie trieb ihn lautstark in die Flucht. In einer anderen Wohnung waren der Mann und sein mutmaßlicher Komplize jedoch erfolgreich. Die Polizei warnt vor weiteren Betrugsversuchen.