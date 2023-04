Der 86-jährige Dieter L. aus Kiel wird vermisst. Die Polizei bittet um Hilfe. Symbolfoto: Koepke, Christian up-down up-down Zuletzt Freitagabend gesehen Polizei bittet um Hilfe: 86-Jähriger Dieter L. aus Kiel wird vermisst Von shz.de | 01.04.2023, 10:56 Uhr

Der Senior ist vermutlich mit einem silbernen Ford Fusion unterwegs und wurde am Freitag gegen 21 Uhr zuletzt an der Schule am Rondeel im Königsweg gesehen.