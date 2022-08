Feuerwehrleute in Schutzanzügen konnten mit Hilfe eines Bordkranes die Fässer bergen. FOTO: Daniel Friederics up-down up-down NOK Kiel-Holtenau Fass mit ätzender Flüssigkeit leckgeschlagen – Gefahrguteinsatz in Schleuse Von dpa, Daniel Friederichs | 13.08.2022, 09:22 Uhr

In der Südschleuse des NOK in Kiel kam es am Freitagabend über Stunden zu einem Gefahrguteinsatz der Feuerwehr. Zeitweilig waren die Schleusen gesperrt.