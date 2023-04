Der 115 Meter hohe Schlot des Gemeinschaftskraftwerks bleibt erstmal stehen, aber die Nebengebäude werden am 2. April verschwinden. Foto: Michael Staudt / Archiv up-down up-down Ohne Staubwolke Nebengebäude des Gemeinschaftskraftwerks Kiel gesprengt und | 02.04.2023, 13:54 Uhr | Update vor 37 Min. Von Götz Bonsen dpa | 02.04.2023, 13:54 Uhr | Update vor 37 Min.

Am 2. April wurden am späten Nachmittag Sprengungen am alten Kohlekraftwerk in Kiel durchgeführt. Die Anwohner wurden bereits über das Vorhaben informiert.