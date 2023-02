Der NDR hat Empfehlungen vom Landesrundfunkrat Schleswig-Holstein erhalten – und darauf reagiert. Archivfoto: Markus Scholz up-down up-down Nach Vorwürfen in Kiel NDR-Aufarbeitung: Gremium empfiehlt Transparenz bei Beschwerden Von dpa | 03.02.2023, 18:58 Uhr

Der Landesrundfunkrat hat Empfehlungen in Richtung der NDR-Führungskräfte und ihren Mitarbeitern in Kiel ausgesprochen, nachdem es Zweifel an der Ausgewogenheit der Berichterstattung gegeben hatte.