Ein Ticket, fünf Stunden, 30 Veranstaltungsorte – das ist die Museumsnacht 2023 in Kiel. Am Freitag, 25. August, öffnen Museen und andere kulturelle Einrichtungen rund um die Kieler Förde abends ihre Türen für Besucher. Auf dem Programm stehen Führungen, Vorträge, Experimente, Live-Musik, Vorführungen und Mitmachangebote. Auch für die jüngsten Gäste ist gesorgt: Viele Einrichtungen bieten Sonderveranstaltungen für Kinder an.

Der Kern-Veranstaltungszeitraum ist 19 bis 24 Uhr. Einige Häuser haben leicht davon abweichende Öffnungszeiten. Wann die einzelnen Einrichtungen geöffnet haben, steht auf den Programmseiten unter www.museumsnacht-kiel.de.

Museumsnacht Kiel 2023 mit 30 Stationen

Jede der 30 Stationen bietet verschiedene Themen. Da ist zum Beispiel das Zoologische Museum, das Nachschwärmern im Tierreich auf der Spur ist. Unter anderem erfahren die Besucher, warum der Wolf den Mond anheult.

Viel zu sehen für Technikfans gibt es im Maschinenmuseum in der Wik. Dort werden alte Dynamos und Motoren in Aktion gezeigt.

Vielfalt von Film bis Erste Hilfe

Es bleibt in dieser Nacht allerdings nicht theoretisch: In der Kunsthalle zu Kiel können die Besucher Kunstwerke über den Tastsinn erkunden. Und in der Samariterschule der Medizin- und Pharmaziehistorischen Sammlung lernen die Gäste Erste Hilfe nach den Methoden von Friedrich von Esmarch.

In der Stadtbücherei geht es um Filme: Bei der Fotoaktion „Filmstar“ können die Besucher herausfinden, wie mithilfe einer grünen Wand, eines sogenannten Greenscreens, per Computeranimation eine Filmkulisse entsteht. Außerdem bietet das Theatermuseum in der Zentralbücherei Interessierten die Möglichkeit, echte Theaterkostüme anzuprobieren.

Zum Ausruhen ins Kieler Kloster

Im Flandernbunker werden Friedenslichter gestaltet. Noch aktiver wird es auf dem Vorplatz des Schifffahrtsmuseums Fischhalle: Dort wird Tango getanzt.

Wer sich nach all dem etwas ausruhen möchte, findet im Garten des Kieler Klosters einen Platz zum Entspannen. Dabei können die Gäste dann auch gleich den Konzerten der Glockenspieler im Turm lauschen.

Ab 23 Uhr können alle Nachtschwärmer die Museumsnacht in der Stadtgalerie bei Musik, Tanz und Getränken ausklingen lassen.

Mehr Informationen: Diese Museen und Kultureinrichtungen nehmen an der Museumsnacht 2023 in Kiel teil: größer als Größer als Zeichen Alte Mu Implus-Werk

Antiksammlung der Kunsthalle zu Kiel

Aquarium Geomar

Atelierhaus im Anscharpark

Brunswiker Pavillon

Campus der Fachhochschule Kiel

Computermuseum der Fachhochschule Kiel

Flandernbunker / Mahnmal Kilian

Gallery Cubeplus

Industriemuseum Howaldtsche Metallgießerei

Kieler Hansekogge

Kieler Kloster

Kieler Ofenmuseum

Kunsthalle zu Kiel

Kunstraum B

Maritimes Viertel – Kultur am Kanal

Maschinenmuseum Kiel-Wik

Medizin- und Pharmaziehistorische Sammlung

Museumsbrücke Seegarten

Muthesius Kunsthochschule

Schifffahrtsmuseum Fischhalle

Schleswig-Holsteinischer Landtag

spce | Muthesius

Stadtbücherei Kiel

Stadtgalerie Kiel

Stadtmuseum Warleberger Hof

Sternwarte der Fachhochschule Kiel

Theatermuseum Kiel zu Gast in der Stadtbücherei Kiel

Welcome Center Kieler Förde

Zoologisches Museum Kiel

Die Angebote verteilen sich ringsum die Kieler Förde: am Ostufer und am Westufer. Da es vom nördlichsten Teilnehmer am Westufer, dem Maschinenmuseum Kiel-Wik, bis zum nördlichsten Teilnehmer am Ostufter, der Sternwarte der Fachhochschule Kiel, rund zwölf Kilometer zu Fuß sind, ist der Öffentliche Personennahverkehr an diesem Abend im Einsatz: Der „Museumsexpress“ der Kieler Verkehrsgesellschaft fährt an den einzelnen Stationen entlang. Die Fahrt mit den Bussen und Bahnen des Nahverkehrs in Kiel und Umgebung ist im Ticketpreis enthalten.

Mit dem Dampfer ans andere Ufer der Kieler Förde

Zudem pendeln die historische „MS Stadt Kiel“ sowie ein Fördedampfer der Kieler Schlepp- und Fährgesellschaft ab 19 Uhr zu jeder vollen und halben Stunde zwischen der Seegartenbrücke und dem Anleger Dietrichsdorf. Außerdem fährt die Schwentinefähre F2 bis 24 Uhr zwischen dem Anleger Reventloubrücke und dem Ostufer.

Um die 30 Kultureinrichtungen zu besuchen, reicht in der Museumsnacht am Freitag, 25. August, ein Ticket. Die Eintrittsbändchen sind im Welcome Center Kieler Förde, im Citti-Ticketcenter und in den teilnehmenden Einrichtungen erhältlich. Zudem gibt es Online-Tickets.

Am Freitag werden die Tickets teurer

Die Tickets kosten im Vorverkauf 10 Euro für Erwachsene. Schüler, Studierende, Arbeitslose, Menschen mit einem Schwerbehindertenausweis sowie Inhaber vom Seniorenpass oder Kiel-Pass zahlen einen ermäßigten Preis in Höhe von 7 Euro. Der Vorverkauf läuft bis einschließlich Donnerstag, 24. August. Am Freitag, 25. August, gilt der Abendkassenpreis: 12 Euro für Erwachsene und ermäßigt 8 Euro. Für Kinder und Jugendliche bis zum 16. Geburtstag ist der Eintritt frei.