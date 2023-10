Am Mittwochnachmittag ist es in Kiel zu einem Verkehrsunfall in der Innenstadt gekommen. An der Kreuzung Ziegelteich stießen um 16.36 Uhr zwei Fahrzeuge zusammen. In einem der Autos befand sich eine Frau mit lebensgefährlichen Verletzungen. Diese stammen nach Angaben der Polizei jedoch nicht vom Unfall. Es wird deshalb vermutet, dass die Beifahrerin Opfer einer Gewalttat vor dem Verkehrsunfall geworden war.

Am späten Mittwochabend bestätigte die Polizei dann den Tod der Frau gegenüber shz.de.

Fahrer des Unfallwagens wurde festgenommen

Der Ford, in dem auch die Frau saß, soll aus Richtung Hauptbahnhof kommend auf der Andreas-Gayk-Straße mit hoher Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein. Auf der Kreuzung zum Stresemannplatz kam es dann zu dem Zusammenstoß mit einem VW.

Aufgrund der Notrufe wurde ein Großalarm für Feuerwehr und Rettungsdienst ausgelöst. Erste Meldungen eines Pkw, der in eine Menschenmenge gefahren sei, bestätigten sich nicht.

Verletzungen, die nicht vom Unfall stammen

Insgesamt wurden vier Personen verletzt. Die Einsatzkräfte vor Ort bemerkten dann aber schnell die schweren Verletzten der jungen Frau auf dem Beifahrersitz des Ford. „Diese stammen nicht vom Unfall“, sagte Stefanie Lage von der Polizeidirektion Kiel am Mittwoch. Wie die Feuerwehr am Abend mitteilte musste die Beifahrerin auf dem Weg ins Krankenhaus reanimiert werden. Doch sie erlag ihren schweren Verletzungen.

Der leicht verletzte Fahrer des Ford wurde noch am Unfallort vorläufig festgenommen. Die Insassen im VW wurden ebenfalls leicht verletzt.

Verkehrsbehinderungen nach Unfall in Kiel

Zu den Hintergründen einer möglichen Gewalttat oder der Identität des Opfers machte die Polizei noch keine Angaben. Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen.

Es habe aber laut eines Sprechers der Regionalleitstelle Mitte am Abend einen zweiten Einsatz in der Kaiserstraße in Kiel gegeben, der im Zusammenhang mit den Ereignissen steht. Dabei wurden Zeugen befragt, die beobachtet hatten, wie der Ford vor dem Unfall in der Innenstadt losgefahren sei.

Die Absperrungen am Unfallort dauerten noch bis in die Abendstunden. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Fast alle Buslinien waren unterbrochen.