Samstagmittag nahmen Polizeibeamte nach Hinweis eines Zeugen zwei jugendliche Graffitisprayer im Kieler Stadtteil Schreventeich vorläufig fest. Die Täter besprühten im Bereich Eckernförder Straße mindestens eine Hauswand.

Gegen 12:30 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Polizei und teilte mit, dass er ein frisches Graffiti an einer Hauswand im Bereich Eckernförder Straße zwischen Westring und Herderstraße festgestellt hätte. Zuvor seien zwei Jugendliche von dort in Richtung Arndtplatz weggegangen. Polizisten suchten umgehend den Einsatzort auf und nahmen in unmittelbarer Umgebung zwei männliche Personen mit Sprayerutensilien vorläufig fest.

Insgesamt fand die Polizei drei frische Graffitis.

Die Tatverdächtigen werden sich in einem späteren Verfahren für die Verunreinigung verantworten müssen.