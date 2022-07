Melle, Deutschland 03. Mai 2022: Ein Einsatzfahrzeug, Streifenwagen, der Polizei mit Schriftzug. Landkreis Osnabrück Nie FOTO: IMAGO/Fotostand / Gelhot up-down up-down Wem gehört das Diebesgut? Kiel: Tatverdächtiger nach Gartenlauben-Aufbrüchen in U-Haft Von dpa | 15.07.2022, 11:55 Uhr

Seit Dezember ist in Gartenlauben in Kiel-Elmschenhagen und Kiel-Gaarden häufig eingebrochen worden. Nun sitzt ein 22-Jähriger in Haft.