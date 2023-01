Ein Ford-Fahrer ist am 19. Dezember, gegen 17.30 Uhr, den Schützenwall in Richtung Kieler Innenstadt gefahren. In Höhe der Einmündung Bojestraße habe er, laut eigenen Aussagen, mit seinem Außenspiegel einen parkenden Transporter touchiert.

Aufgrund der Verkehrslage habe er nicht direkt stoppen können. Er hielt an der nächstmöglichen Stelle an, um sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Transporter war inzwischen allerdings weg.

Bei der Polizei ist bislang keine entsprechende Unfallanzeige eingegangen. Personen, die Hinweise zum Halter des Transporters geben können, können sich unter Tel. 0431 / 160 1503 mit dem Verkehrsunfalldienst des Kieler Bezirksreviers in Verbindung setzen.