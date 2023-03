Hinter weißer Plastikfolie getarnt befanden sich 9,7 Millionen Zigaretten. Foto: Polizei up-down up-down Schmuggelware im Ostuferhafen Polizei beschlagnahmt fast 10 Millionen Zigaretten in Kiel Von dpa | 29.03.2023, 15:08 Uhr

Ein in Kiel gestoppter Lkw hatte Möbel geladen, so stand es jedenfalls in den Papieren. Doch das war nicht die ganze Wahrheit. Die Ermittler fanden Zigaretten im Millionenwert auf den Palletten. Der Fahrer wurde verhaftet.