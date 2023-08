In Kiel-Honigsee Polizei nimmt drei Personen nach versuchtem Einbruch in Vereinsheim fest Von shz.de | 07.08.2023, 11:30 Uhr Gegen 6.30 Uhr meldete sich am Freitag eine Zeugin bei der Polizei und teilte mit, dass sie soeben drei Personen bei einem versuchten Einbruch in ein Vereinsheim im Havighorster Weg beobachtet hätte. Symbolfoto: Friso Gentsch up-down up-down

Drei Jugendliche haben am Freitagmorgen versucht, in ein Vereinsheim in Kiel-Honigsee einzubrechen. Nachdem eine Zeugin den Vorfall sah, flüchteten die Personen und konnten kurze Zeit später von der Polizei vorläufig festgenommen werden.