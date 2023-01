Die Feuerwehr musste am Freitagabend im Stadtteil Kiel-Mettenhof zu einem Großeinsatz ausrücken, da der Keller eines Hochhausblocks in Flammen stand. Foto: danfoto up-down up-down Feuerwehreinsatz in Kiel Kellerbrand in Mettenhof: Fünf Menschen verletzt – warum brach das Feuer aus? Von Daniel Friederichs und dpa | 14.01.2023, 09:24 Uhr | Update vor 17 Min.

Im Kieler Stadtteil Mettenhof stand am Freitagabend ein Keller in Flammen. 50 Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden.