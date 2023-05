An der Hörnbrücke endete die Ausflugsfahrt der zwei Jugendlichen mit einem gekaperten Traditionssegler in Kiel. Archivfoto: IMAGO/Zoonar up-down up-down Spritztour endet an Hörnbrücke Jugendliche demolieren Traditionsschiff im Germaniahafen in Kiel Von shz.de | 22.05.2023, 11:02 Uhr

Zwei Jugendliche haben am Freitagmorgen im Germaniahafen in Kiel einen Traditionssegler gekapert. Die Ausflugsfahrt endete schnell an der Hörnbrücke.