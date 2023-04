Konsternierte Kieler: Kwasi Wriedt (v.l.), Holmbert Fridjonsson und Patrick Erras nach dem Schlusspfiff. Foto: Patrick Nawe up-down up-down 2. Fußball-Bundesliga 2:3 – Holstein Kiel stolpert auch über Arminia Bielefeld Von Oleg Strebos | 02.04.2023, 15:43 Uhr

Auch im fünften Spiel in Serie hat Fußball-Zweitligist Holstein Kiel nicht gewinnen können. Am Sonntag setzte es in einer abwechslungsreichen Partie eine 2:3 (1:2)-Heimniederlage gegen Arminia Bielefeld. Freude gab es über ein Comeback von Stürmer Benedikt Pichler, das aber viel zu schnell auch schon wieder vorbei war.