Umweltminister Tobias Goldschmidt äußerte sich in Kiel zu den jüngsten Änderungen am Heizungsgesetz. Archivfoto: Markus Scholz up-down up-down Austausch alter Heizungen Goldschmidt fordert schnellere Wärmeplanungen von Kommunen in SH Von dpa | 14.06.2023, 18:48 Uhr

Die Ampel-Koalition im Bund hat sich auf Grundzüge der Wärmewende geeinigt. In Schleswig-Holstein stoßen die jüngsten Änderungen am Heizungsgesetz in Teilen auf Zustimmung. Umweltminister Goldschmidt sieht aber noch Korrekturbedarf.