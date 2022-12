Mehr als zehn Meter lang ist das Sportboot, das an der Kiellinie sank. Foto: Danfoto up-down up-down Havarie in Kiel Sportboot sinkt an der Kiellinie: Nur noch die Aufbauten gucken aus dem Wasser Von shz.de | 30.12.2022, 10:23 Uhr

Am Donnerstagabend ist in einem Sporthafen in Kiel-Düsternbrook ein unbemanntes Sportboot auf Grund gesunken. Vorsorglich wurde eine Ölsperre eingerichtet.