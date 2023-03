Der Frachter „Katariina“ steht quer. Foto: Daniel Friederichs up-down up-down Schiffsunfall in Kleinkönigsförde Havarie im Nord-Ostsee-Kanal: Frachter „Katariina“ fährt in die Böschung Von Aljoscha Leptin | 30.03.2023, 17:24 Uhr

Nahe Kleinkönigsförde ist ein Schiff am Donnerstag (30. März) in die Böschung gefahren. Das Schiff sorgte bereits Ende Februar für Aufsehen, als es mit russischer Fracht in Flensburg anlegte.