Eine über einen Messenger-Dienst ausgesprochene Bedrohung hat am Donnerstagmittag in Kiel einen größeren Polizeieinsatz an einer Grund- und Gemeinschaftsschule ausgelöst. Laut Polizei bestehe aber aktuell keine Gefahr.

Die Polizei habe um kurz vor 12 Uhr die Mitteilung erhalten, dass ein ehemaliger Schüler über einen Messengerdienst Drohungen gegen Mitschüler ausgesprochen haben soll.

Die Polizei entsandte sofort zahlreiche Einsatzkräfte an die Schule. In Absprache mit der Schulleitung verblieben Schüler und die Lehrer zunächst in den Klassenräumen. Das Schulgelände wurde abgesucht, der ehemalige Schüler konnte nicht aufgefunden werden. Die Angabe, dass er auf dem Schulgelände gesehen worden sein soll, wurde zudem in der Zwischenzeit widerrufen.

Die Polizei war noch bis 14.30 Uhr an der Schule und befragte die Schüler.