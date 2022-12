Eine im Werftpark aufgefundene Fliegerbombe wird am Sonntag entschärft. Rund 7.500 Personen müssen ihre Häuser verlassen. Auch der Ostring sowie die Werftstraße sind von der Sperrung betroffen. Dies teilte die Stadt Kiel am Freitag mit.

Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes überprüften das Gelände stießen hierbei auf die amerikanische 250 Kilo-Bombe im Werftpark. Die Fliegerbombe soll am Sonntag entschärft werden. Vor Beginn der Entschärfung müssen die Anwohner im gekennzeichneten Bereich bis 10 Uhr ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Ab 9 Uhr richtet die Polizei Straßensperren ein, so dass niemand mehr in den Sperrbereich hineinfahren kann.

Lesen Sie auch Entschärfung in Dänemark Fliegerbombe bei Sonderburg gesprengt, Halbinsel Kjär weiterhin evakuiert, offenbar dritte Bombe entdeckt

Der Ostring wird Sonntag ab 9 Uhr zwischen Stoschstraße und Große Ziegelstraße gesperrt. Gleiches gilt für die Werftstraße von der Klosterstraße bis zur Straße Zur Fähre. Das Fährterminal bleibt aus südlicher Richtung kommend erreichbar.

Noch keine Angaben zur Dauer der Entschärfung

Sobald sichergestellt ist, dass sich niemand mehr im Sperrbereich aufhält, beginnen die Experten des Kampfmittelräumdienstes mit der Entschärfung der Bombe, die über einen Heckzünder verfügt. Angaben zur Dauer können nicht gemacht werden. Anwohner sollten sich jedoch auf eine mehrstündige Abwesenheit einstellen, so die Stadt Kiel.

Für diejenigen, die während der Entschärfung nicht anderweitig unterkommen können, steht die Mensa der Hans-Christian-Andersen-Schule in der Stoschstraße 24-26 am Sonntag ab 9 Uhr als Ersatzunterkunft zur Verfügung. Dort besteht eine Maskenpflicht.

Servicetelefon eingerichtet

Anwohner, die Hilfe beim Verlassen ihrer Wohnungen benötigen, werden gebeten, sich unter 0431 / 5905 555 beim Servicetelefon der Kieler Berufsfeuerwehr zu melden. Die Nummer ist Samstag im Zeitraum 7 Uhr bis 16 Uhr sowie Sonntag ab 7 Uhr erreichbar.

Mitarbeiter der Stadt Kiel verteilen Freitag mehrsprachige Handzettel an alle betroffenen Haushalte. Da erfahrungsgemäß nicht alle Betroffenen durch Medien und Handzettel erreicht werden, bittet die Stadt Kiel darum, sich gegenseitig zu informieren. Insbesondere soll an die Menschen gedacht werden, die kein Deutsch sprechen. Weitere Informationen zur Entschärfung finden Sie hier.

Fahrplanänderungen im ÖPNV

Fahrplanänderungen des ÖPNV können Sie online bei der Kieler Verkehrsgesellschaft www.kvg-kiel.de einsehen.

Die Polizei wird am Evakuierungstag in den Sozialen Medien über den Fortlauf des Einsatzes informieren. Auf der Facebook-Seite der Polizei Kiel und Plön finden sich weitere Informationen und auch der Twitter-Account @SH_Polizei hält die Bürger auf dem laufenden.