Urteil noch 2022 möglich Millionenschaden bei Fielmann: Prozess in Kiel auf der Zielgeraden Von dpa | 18.10.2022, 16:03 Uhr

Bereits in der kommenden Woche ist im Fielmann-Prozess in Kiel mit den Plädoyers zu rechnen. Ein Ex-Mitarbeiter soll das Unternehmen in Höhe von 6,4 Millionen Euro geschädigt haben.