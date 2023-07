Die Kieler Feuerwehr rettete am Samstag eine Person aus der Kieler Förde. Symbolfoto: Martin Wagner/imago-images up-down up-down Einsatz in der Kieler Förde Feuerwehr rettet in den frühen Morgenstunden Person aus Wasser Von shz.de | 29.07.2023, 09:29 Uhr

In Kiel musste die Feuerwehr am Samstag gegen 4 Uhr zu einem Einsatz in der Kieler Förde ausrücken. Dort lag eine Person im Wasser.