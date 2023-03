Beim Eintreffen der Hauptfeuerwache und der Ostfeuerwache waren alle Bewohner bereits aus dem Haus. Foto: Philipp von Ditfurth up-down up-down Sofa geriet in Brand Feuer in einem Hotelgebäude in der Kieler Innenstadt Von dpa | 01.03.2023, 20:56 Uhr

In Kiel brach am Abend ein Feuer in einem Hotel aus. Verletzt wurde niemand.