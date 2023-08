Auch am Hauptbahnhof Sechs Menschen bei drei Unfällen am Samstag in Kiel verletzt Von dpa | 19.08.2023, 17:59 Uhr In Kiel gab es am Samstag drei Unfälle mit insgesamt sechs Verletzten. Symbolfoto: IMAGO/Fotostand / Gelhot up-down up-down

In Kiel gab es am Samstag drei Unfälle mit insgesamt sechs Verletzten. Am Hauptbahnhof stießen drei Autos zusammen – doch auch an zwei anderen Orten krachte es.