Mit dem Ziel dem schleswig-holsteinischen Umweltministerium einen „Brandbrief“ zu überreichen, planen Landwirte Schleswig-Holsteins am Donnerstag, 21. September eine große Demo. Im Rahmen der Bauernproteste in Kiel klagen sie das an, was aus ihrer Sicht falsch läuft – thematisiert werden etwa Belange des Klimaschutzes oder das Artensterben im Wattenmeer.

Von Moorsee über den Westring und die Holtenauer Straße: Der Bauernprotest zur Agrarministerkonferenz 2023 startet am Donnerstag um 9.30 Uhr in Kiel Moorsee, um zunächst das Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur in der Mercatorstraße aufzusuchen.

Das zweite Ziel ist der Exerzierplatz. Die Demonstranten fahren unter anderem entlang des schleswig-holsteinischen Landtags. Am Exerzierplatz wollen die Landwirte ihre Traktoren abstellen und von dort aus zu Fuß in Richtung Auguste-Viktroria-Straße gehen. Am ZOB in Kiel ist dann um 13 Uhr eine Kundgebung geplant.

Sehen Sie hier die geplante Route der Bauernproteste 2023 in Kiel:

Agrarministerkonferenz 2023 in Kiel: Landwirte aus SH rufen zum Protest auf

Anlass des Protestes ist die Agrarministerkonferenz, die zwischen dem 20. und 22. September 2023 in Kiel tagt. Geladen ist unter anderem Grünen-Politiker Cem Özdemir. Zu den Hintergründen sagte Landwirt Markus Kühl gegenüber shz.de: „Die Politik macht uns künstlich das Leben schwer“. Für den Protesttag am Donnerstag werden rund 1000 Landwirte mit etwa 500 Traktoren erwartet.