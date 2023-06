Für die Bombenentschärfung am Dienstag in Kiel-Schreventeich müssen rund 3000 Personen ihre Häuser verlassen. Symbolfoto: Axel Heimken up-down up-down Dienstag in Schreventeich 3000 Personen betroffen: Britische Fliegerbombe wird in Kiel entschärft Von ots | 22.06.2023, 08:25 Uhr

Anwohner müssen ihre Häuser am Dienstag bis 16 Uhr verlassen. Die Fliegerbombe wurde bei Bauarbeiten in der Langenbeckstraße in Kiel Schreventeich entdeckt.