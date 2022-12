Seit Montag wird die 60 Jahre alte Bettina W. aus der Wik in Kiel vermisst. Da die Frau ärztliche Hilfe benötigt und bisherige Suchmaßnahmen nicht zu ihrem Auffinden führten, bittet die Polizei die Bevölkerung um Unterstützung.

Frau W. wurde zuletzt Montag gegen 13:30 Uhr an ihrer Anschrift in der Straße Am Tannenberg gesehen. Sie dürfte den Bereich zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln verlassen haben. An bekannten Aufenthaltsorten, unter anderem in Pries/Friedrichsort, konnte sie nicht angetroffen werden.

Auch weitere durch Polizei und Angehörige eingeleitete Suchmaßnahmen führten nicht zu ihrem Antreffen. Eine Straftat dürfte nicht in Verbindung mit ihrem Verschwinden stehen.

Beschreibung von Bettina W.

Die 60-Jährige wird seit Montagnachmittag vermisst. Foto: Polizeidirektion Kiel

Bettina W. ist etwa 165cm groß, hat blondes Haar und eine kräftige Statur. Sie dürfte eine dunkle Winterjacke der Marke „Wellensteyn“ tragen.

Personen, die Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen können, werden gebeten die Polizei unter der Rufnummer 0431 / 160 1110 zu informieren oder 110 zu wählen.