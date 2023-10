Nach der Sturmflut in SH FDP-Landtagsfraktion will Küstenschutzkonzepte überprüfen lassen und | 22.10.2023, 15:30 Uhr Von Juliane Urban dpa | 22.10.2023, 15:30 Uhr An vielen Stellen sind die Schäden groß. Die FDP will Schutzkonzepte nach dem Sturmflut überprüfen lassen. Foto: Michael Staudt up-down up-down

Nach der Sturmflut in SH will die FDP Küstenschutzkonzepte überprüfen lassen. Hier gebe es an einigen Stellen Nachbesserungsbedarf.