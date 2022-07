In diesem blauen Sack aus einer Art Zeltplane, mit Reißverschluss, wurde die Hündin gefunden. FOTO: Polizei up-down up-down Hohenlockstedt Grausige Entdeckung am Lohmühlenteich: Wurde in dem See eine Hündin ertränkt? Von Anna Krohn | 20.07.2022, 15:33 Uhr

Die Ermittlungen laufen. Das tote Tier wurde in einem blauen Planen-Sack mit Steinen bereits am 20. Mai entdeckt – und es steht vor allem die Frage im Raum, ob es lebendig in den See geworfen wurde.