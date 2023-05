Die 1. Herrenmannschaft des TV Gut-Heil Wrist freut sich, dass ein paar Spieler schnell genug waren, um den Täter zu stellen: (vorn v.l.) Dominik Paulsen, Peer Justin Nahas und Max Noetzelmann mit Trainer Peter Drohn. Foto: Ludger Hinz up-down up-down Kurz vor dem Spiel gegen Hohenlockstedt In der Umkleidekabine ertappt: Diese Wrister Fußballmannschaft stellte einen Dieb Von Ludger Hinz | 17.05.2023, 12:05 Uhr

Die 1. Herrenmannschaft des TV Gut-Heil Wrist erlebte vor dem Spiel am Sonntag in Hohenlockstedt etwas mehr als Unerwartetes. Da die Polizei schnell kam, konnte das Spiel noch gerade so pünktlich beginnen.