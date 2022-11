Die Spuren des Vandalismus sind nicht zu übersehen: Die Scheibe wurde völlig zerstört. Foto: Florian Sprenger up-down up-down Polizei sucht Zeugen Wartehäuschen am Bahnhof in Wrist zerstört Von Florian Sprenger | 06.11.2022, 15:18 Uhr

Offenbar in der Nacht zu Sonntag (6. November) haben unbekannte Täter in Wirst Schäden am Bahnsteig angerichtet.