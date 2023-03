Die Folgen von Trunkenheit am Steuer waren jetzt in Hohenlockstedt mehr als deutlich zu sehen. Foto: www.imago-images.de up-down up-down Dank Zeugen Mit drei Promille gegen Laterne in Hohenlockstedt: Polizei schnappt Flüchtigen Von Anna Krohn | 24.03.2023, 15:00 Uhr

Ein 45-Jähriger fuhr am Donnerstagabend stark alkoholisiert gegen eine Laterne in der Kieler Straße und machte sich aus dem Staub. Doch ein Zeuge war ihm bis in die Helgolandstraße gefolgt.