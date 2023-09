Polizei sucht Zeugen Unbekannte klauen in Brokstedt Autoschlüssel aus Skoda und fahren mit Hyundai davon Von Anna Krohn | 26.09.2023, 14:22 Uhr Die Vorfälle könnten in Zusammenhang mit ähnlichen Taten in der Gegend stehen. Symbolfoto: www.imago-images.de up-down up-down

Der Vorfall ereignete sich in der Zeit von Montagabend bis Dienstagmorgen in der Raiffeisenstraße. Auch in ein weiteres Auto wurde in Brokstedt eingedrungen. Anwohner stellen Videomaterial zur Verfügung.