Tim Bewernick aus Kellinghusen auf seinem Fahr 130 AH, einem der ältesten und leichtesten Traktoren beim Trecker Treck. FOTO: Jann Roolfs Trecker Treck in Fitzbek Kleine und große Trecker kämpfen mit den Bremswagen Von Jann Roolfs | 06.06.2022, 13:56 Uhr

200 Teilnehmer auf den Pisten, viele Zuschauer am Rand: Der Trecker Treck in Fitzbek kam gut an – auch wenn mancher Traktor kaum vom Fleck kam.