Fernwärme-Diskussion (v.l.): Marc Timmer, Heiko Nölting, Kai Ludorf, Conrad Schmidt, Frank Nölting, Thomas Dreymann, Marco Mahn und Thomas Losse-Müller. Foto: Joachim Möller Fernwärme-Initiative Hohenlockstedter erhalten Unterstützung vom SPD-Fraktionschef Thomas Losse-Müller Von Joachim Möller | 04.02.2023, 08:00 Uhr

Der Oppositionsführer im Schleswig-Holsteinischen Landtag will die Problematik in die Gremien in Kiel einbringen. Auch der CDU-Bundestagsabgeordnete Mark Helfrich unterstützt die Gruppe.