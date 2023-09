Reiterhöfe im Kreis Steinburg Team Putter hat in Wittenbergen die gute Ausbildung für Pferd und Reiter im Blick Von Anneliese Smuda | 06.09.2023, 10:00 Uhr Konzentriert auf Sisco: Reitschülerin Kiara. Foto: Anneliese Smuda up-down up-down

Ob Schulpferd, Reitbeteiligung oder eigenes Pferd – das Hobby Reiten erfreut sich in der Region großer Beliebtheit. Grund genug, um sich im Kreis Steinburg einmal auf den Reiterhöfen umzuschauen. In unserer Sommerserie stellen wir einige von ihnen vor. Heute: Der Reiterhof der Familie Putter in Wittenbergen.