Daimon Pohling und Alica Billerberck zeichnen in ihrer Freizeit – den Workshop des M.1 in Hohenlockstedt nutzen sie, um ihren Comic-Zeichenstil zu verbessern. FOTO: Athanassia Savvas Figuren anders in Szene setzen Superman, Batman oder The Flash: Daimon und Alica lernen im M.1 in Hohenlockstedt Comiczeichnen Von Athanassia Savvas | 10.06.2022, 05:36 Uhr

Jeder kennt sie: Comics, in denen Superhelden Verbrecher bekämpfen. Mit groben Sprechblasen und bunten Knallfarben. Das Kunsthaus M.1 in Hohenlockstedt veranstaltet für Jugendliche eine Workshop-Reihe mit Zeichnern der Kieler Comic-Szene. Am Sonnabend, 11. Juni, findet ein Comic-Tag statt.