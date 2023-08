Lernsommer in Hohenlockstedt Schüler lernen in Hohenlockstedt auch in den Ferien Von Kristina Mehlert | 24.08.2023, 16:00 Uhr Als Lehramtsstudenten unterrichten Jesper Wegner (l.) und Leon Hutter einen Teil der Schüler. Foto: Kristina Mehlert up-down up-down

Beim Lernsommer an der Wilhelm-Käber-Schule in Hohenlockstedt unterrichten Lehramtsstudenten Schüler, die in den Kernfächern Deutsch, Mathematik oder Englisch Schwächen haben.