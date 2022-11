Werben für die Berufsinformationsmesse: Tim Dörksen (l.), Silja Harm und Frederik Weber. Foto: Gisela Tietje-Räther up-down up-down Was kommt nach der Schule? 48 Teilnehmer stellen sich bei Berufsmesse in Kellinghusen vor Von Gisela Tietje-Räther | 09.11.2022, 13:11 Uhr

An der Gemeinschaftsschule in Kellinghusen informieren sich am Freitag mehr als 400 Schüler über die verschiedenen Angebote – und finden die eine oder andere Idee für die Zeit nach der Schule.