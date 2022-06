Die Tiere des Schafhalters grasen auf einem Deich in Wrist. FOTO: Stefan Petersen up-down up-down Einschläfern unumgänglich Schaf in Wrist vermutlich von Hund angegriffen und verletzt worden Von sh:z | 29.06.2022, 17:05 Uhr

Ein Spaziergänger hatte beobachtet, wie ein Hund direkt an dem Graben, an dem der Besitzer sein Schaf fand, in ein Auto geladen wurde.