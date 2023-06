So schnell werden die jungen Männer wohl keine Fake-Inserate mehr bei Kleinanzeigen einstellen. Foto: Frank Hoermann / SVEN SIMON via www.imago-images.de up-down up-down Nach räuberischer Erpressung Dieser Deal ging schief: Polizei nimmt Hohenlockstedter und zwei Kellinghusener fest Von Anna Krohn | 20.06.2023, 13:22 Uhr

Die Ergreifung der Täter – 17, 19 und 20 Jahre alt – gelang bereits vor einer Woche. Sie überfielen einen Hamburger in Kellinghusen während eines angeblichen Kleinanzeigen-Deals. Zwei von ihnen sitzen nun in der Jugendanstalt in Schleswig ein.